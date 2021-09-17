МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит конфликта интересов во владении долей в Московской бирже и не собирается выходить из состава акционеров торговой площадки, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России планирует ранжировать недобросовестных поставщиков финуслуг

"Нет, мы не рассматриваем вариант продажи Московской биржи. Есть большая разница между владением банком и владением инфраструктурной организацией на финансовом рынке", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос издания РБК о возможной продаже доли в Московской бирже по аналогии с продажей акций Сбербанка правительству — из-за конфликта интересов.

Конфликт интересов в госбанках связывают несколько с другим — с тем, что государственные собственники, вопреки коммерческой логике, могут банк просить финансировать ряд проектов, и это в зарубежной практике считается обычно конфликтом интересов, пояснила глава регулятора.

"То, что орган, надзирающий за банком, владеет банком, не есть правильно. Поэтому мы "Открытие" хотим побыстрее продать на рынок, но, тем не менее, вернуть побольше денег", — привела пример она.

Структура основных акционеров Московской биржи выглядит так: ЦБ РФ (11,78%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,07%), Capital Research and Management Company (5,72%).