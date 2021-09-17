МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России предложил создать на сельских территориях единый офис для предоставления разными банками своих услуг, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Банк России не видит "пузыря" на рынке потребительских кредитов

"Мы направили в Минсельхоз предложения по организации центров предоставления финансовых услуг в помещениях органов местного самоуправления на сельских территориях. Эти предложения были поддержаны. Предполагается, что это будут своего рода "Окна в мир финансов", где смогут разместить свои точки безналичного обслуживания разные финансовые организации", — сказал Мамута в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, население и малый бизнес могли бы получать услуги либо комплексно и ежедневно в течение рабочей недели, либо по графику работы финансовых организаций, согласованному с местной администрацией.