МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк "Платина", говорится в сообщении регулятора. Эксперт рассказал, какие банки исчезнут в России через пять лет

По величине активов кредитная организация занимала 246 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии было принято на основании нарушения банком "Платина" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает регулятор.

Банк "Платина" проводил непрозрачные операции по расчетам с онлайн-казино и букмекерскими конторами, добавляется в сообщении. В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк "Платина" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 1 октября.