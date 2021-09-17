ЦБ РФ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОВЫШЕНИЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШИХ ЗАСЕДАНИЯХ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/banks/20210917/834726862.html
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ЦБ РФ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОВЫШЕНИЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШИХ ЗАСЕДАНИЯХ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/banks/20210917/834726862.html
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