СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", — сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта — до 6,75%.