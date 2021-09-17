СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России готов к пересмотру подхода к регулированию банков на более риск-чувствительный для обеспечения необходимых структурных изменений в экономике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме.

"Банк России готов к пересмотру подхода к регулированию для обеспечения необходимых структурных изменений в экономике и структурных изменений в структуре кредитования. Мы хотим сделать регулирование более риск-чувствительным, где-то более гибким. Даже если это будет сопровождаться умеренным увеличением рисков, но контролируемо", — сказала она.

Набиуллина добавила, что там, где деятельность банков не способствует долгосрочному росту экономики и благосостояния людей, как, например, кредитование уже закредитованных заемщиков, регулятор будет более жестким.

Пересматривать подходы, как пояснила она, необходимо для того, чтобы банковский сектор, как основной источник финансирования на российском финансовом рынке, играл ведущую роль в модернизации экономики, технологической и экологической трансформации.

"Модернизация экономики, технологическая и экологическая трансформация – это больше не те вопросы, которые можно отложить на более благополучные времена. Действовать нужно сейчас", — заявила Набиуллина.