СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, они просто пилят сук, на котором сидят, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор призывает банки искоренить недобросовестные практики

"Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались, мы с вами не раз к этой теме подступались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", — сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".

Глава ЦБ добавила, что на эту тему нужно подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов — это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", — подытожила Набиуллина.

Она напомнила, что ответственное поведение банков по отношению к клиентам во время пандемии показало свои результаты, стало выигрышной стратегией для банков.