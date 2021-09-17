Глава ЦБ Набиуллина призвала банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента
СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России призвал банки задуматься над формированием долгосрочной лояльности клиента, ведь используя недобросовестные практики по отношению к клиентам сейчас, они просто пилят сук, на котором сидят, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы очень большое внимание уделяем поведенческому надзору, потому что границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор несколько размыты. Надежды на саморегулирование пока в полной мере не оправдались, мы с вами не раз к этой теме подступались. Поэтому, к сожалению, все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов являются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, показатель некоторой незрелости финансового сообщества", — сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".
Глава ЦБ добавила, что на эту тему нужно подумать. "Мы призываем вас не пилить сук, на котором вы сидите, а доверие клиентов — это то, на чем основана финансовая система, и еще раз подумать над тем, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть сформирована только честностью и порядочностью, реальной заботой о нем", — подытожила Набиуллина.
Она напомнила, что ответственное поведение банков по отношению к клиентам во время пандемии показало свои результаты, стало выигрышной стратегией для банков.
https://1prime.ru/banks/20210917/834727392.html