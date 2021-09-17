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2021
https://1prime.ru/banks/20210917/834728069.html
В Центробанке заявили о готовности к резкому повышению ключевой ставки
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Банк Россиип предпочитает действовать по ключевой ставке стандартными шагами в 0,25 п.п., но при необходимости готов и к большим шагам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ПРАЙМ, 17.09.2021
ключевая ставка, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк Россиип предпочитает действовать по ключевой ставке стандартными шагами в 0,25 п.п., но при необходимости готов и к большим шагам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.