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2021

https://1prime.ru/banks/20210917/834728069.html

В Центробанке заявили о готовности к резкому повышению ключевой ставки

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Банк Россиип предпочитает действовать по ключевой ставке стандартными шагами в 0,25 п.п., но при необходимости готов и к большим шагам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ПРАЙМ, 17.09.2021

ключевая ставка, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60