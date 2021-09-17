ЦБ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ОБСУЖДАТЬ СУММУ СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В БАНКАХ, ДОПУСКАЕТ ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/banks/20210917/834728349.html
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ЦБ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ОБСУЖДАТЬ СУММУ СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В БАНКАХ, ДОПУСКАЕТ ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/banks/20210917/834728349.html
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