МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России после теста "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 30 банках в декабре планирует во втором квартале будущего года масштабировать ее на все кредитные организации, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Российским банкам пообещали жесткое наказание за создание обходных схем

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила о планах протестировать платформу на 30 банках в декабре. По словам Ясинского, в пилотировании использования платформы будут участвовать несколько десятков российских кредитных организаций из различных секторов банковского бизнеса — крупные, средние, малые банки.

"Во втором квартале следующего года предполагаем масштабировать работу платформы на все кредитные организации с тем чтобы, как уже предусмотрено всеми утвержденными планами, с 1 июля 2022 года платформа начала функционировать в полном объеме", — рассказал он в рамках международного банковского форума.

Ясинский сообщил также, что в июле ЦБ завершил функциональное тестирование, в настоящее время находится на этапе опытной эксплуатации на реальных данных. "В настоящее время обкатывается порядка 250 моделей различных сомнительных операций, при этом работа ведется по двум направлениям: это скорринговые расчеты и использование алгоритмов машинного обучения", — добавил он. Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"

Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об "антиотмывочной" информационной платформе, отметив необходимость его последующей доработки.

Документ предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

ЦБ будет присваивать созданным в соответствии с российским законодательством юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), причем эти уровни будут присваиваться с учетом критериев, согласованных с Росфинмониторингом.