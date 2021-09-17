СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России допускает калибровку регулирования экосистем, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме. Центробанк допустил пересмотр подхода к регулированию банков

ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. Главы крупнейших банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

"Что касается корректировки состава предельных значений, безусловно, будем это делать. Мы опубликовали этот доклад для начала разговора, и даже 30% — это показатель иллюстративный был. Требует калибровки, расчетов на базе конкретных банков и, безусловно, мы будем вводить, чтобы не было излишних страхов, все это поэтапно, в том числе поэтапность, например, продажи непрофильных активов, которые мы предложили", — сказала глава регулятора.

"Мы все это готовы обсуждать, мы не хотели бы, чтобы здесь из-за этого был стресс у банковской системы, просто понимаем, что регулирование такое вводить надо, и будем это делать. В ближайшее время дадим обратную реакцию и продолжим с вами обсуждать", — добавила Набиуллина.