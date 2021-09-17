МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банкам не следует увлекаться созданием обходных схем для нелегальных денежных операций, меры к таким игрокам будут вплоть до крайних, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина призвала банки не "пилить сук, на котором сидят"

"Мы будем продолжать внимательно смотреть и принимать меры, конечно, безусловно. Поэтому я призываю не увлекаться созданием обходных моделей, если какие-то предыдущие не сработали, мы все равно будем этим заниматься", — сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Кроме того, Банк России готов инициировать изменения в законодательство по ужесточению поведенческого надзора за банками из-за недобросовестных практик. "Мы можем применять только тот инструментарий, который у нас есть в соответствии с законодательством, пока крайние меры в связи с этим (недобросовестной практики — ред.) не предусмотрены. Но мы готовы инициировать изменения в законодательстве или жесткость мер. Во всяком случае наша позиция заключается в том, что жёсткость понадобится такая, которая переломит ситуацию на рынке", — добавила Набиуллина.

Глава регулятора добавила, что ЦБ не считает нормальным такое распространение недобросовестной практики.