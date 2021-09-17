СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанскому Pioneer Capital Invest, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Центробанк хочет подключить все банки к "антиотмывочной" платформе

ЦБ сообщил, что получит за актив 14 миллиардов рублей, а также часть прибыли кредитной организации за январь-сентябрь текущего года.

"У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Им стал иностранный инвестор с казахским капиталом, по хорошей цене", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Банк России позже опубликовал релиз, в котором сообщил, что цена продажи составила 14 миллиардов рублей. "Победителем по результатам торгов определено ТОО "Pioneer Capital Invest", предложившее наибольшую цену в размере 14 000 000 013,13 рублей. В соответствии с условиями договора купли-продажи акций банка победитель аукциона до 30 ноября 2021 также перечислит Банку России часть чистой прибыли банка за 9 месяцев 2021 года", — сказано в релизе регулятора.

Согласно информации на сайте ЦБ, владельцами Pioneer Capital Invest являются частный фонд "Назарбаев Фонд" (61,8%), автономная организация образования "Назарбаев Университет" (20,55%) и автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (17,65%). Данные приводятся в списке лиц, контролирующих другой российский банк — "Квант Мобайл".