БРЮССЕЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Прогноз Европейского центрального банка в данный момент не предполагает повышения в 2023 году процентных ставок, которые долгое время находятся на низком уровне, заявил РИА Новости представитель регулятора. Годовая инфляция в еврозоне в августе ожидаемо ускорилась

Последнее заседание ЕЦБ прошло в сентябре, по его итогам регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

Накануне в статье Financial Times говорилось, что согласно своим неопубликованным оценкам, ЕЦБ ожидает, что еврозона может выйти на целевой уровень инфляции в 2% к 2025 году. Оценки также не исключают возможности того, что регулятор поднимет свои ставки примерно через два года.

"Статья FT не соответствует действительности…. Вывод FT о том, что повышение процентных ставок может произойти уже в 2023 году не соответствует нашим прогнозным направлениям политики", — сказал представитель ЕЦБ.

Такой прогноз, называемый самим регулятором forward guidance — это публичная информация о намерениях ЕЦБ в области денежно-кредитной политики на основе его же оценки перспектив стабильности цен, поясняет ЕЦБ на своём сайте.

Регулятор начал использовать такой вид прогноза в июле 2013 года, когда его совет управляющих заявил, что ожидает сохранения процентных ставок ЕЦБ на низком уровне в течение продолжительного периода времени.