МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ придерживается цели по выходу из капитала банков, в отношении которых реализованы меры по предупреждению банкротства с участием регулятора, сообщил через пресс-службу зампред Банка России, председатель совета директоров УК ФКБС Михаил Алексеев. Банк России продает АТБ за 14 миллиардов рублей

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанскому Pioneer Capital Invest. Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей.

"Банк России придерживается ранее заявленной цели по выходу из капитала банков, в отношении которых реализованы меры по предупреждению банкротства с участием Банка России", — сказал Алексеев.

Итоги торгов по АТБ подтверждают корректность выбранного подхода, отметил Алексеев. Полученное ценовое предложение с учетом дополнительного получения части чистой прибыли банка за этот год в совокупности соответствует ожиданиям регулятора. Центробанк хочет подключить все банки к "антиотмывочной" платформе

"Прекращение санации банка планируется осуществить не позднее дня, предшествующего дате заключения договора купли-продажи акций. Таким образом, с конца апреля 2018 года, когда началась санация банка, до определения его нового собственника прошло немногим более трех лет, включая пандемийный 2020 год. При этом по результатам санации банк передан рыночному частному инвестору", — добавил он.

Вместе с тем Банк России, следуя заявленной цели, исходил из того, что осуществлять преждевременную продажу банков под давлением обстоятельств не следует. Первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, стал банк "Открытие". Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной.

ЦБ в августе сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций " Открытия ", в связи с чем начинает подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO) и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. В случае реализации акций стратегическому инвестору планирует продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года.