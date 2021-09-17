МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банки развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на заседании Совета Межбанковского объединения подписали стратегию дальнейшего развития на среднесрочную перспективу, сообщается на сайте ВЭБ. Узбекистан предлагает провести экономический форум ШОС в 2022 году

"Шестнадцатого сентября в городе Душанбе делегация ВЭБ.РФ приняла участие в заседании Совета Межбанковского объединения ШОС… по итогам встречи была подписана стратегия дальнейшего развития объединения на среднесрочную перспективу", — говорится в сообщении.

В стратегии отражены направления сотрудничества, такие как преодоление последствий пандемии, минимизация негативных последствий разного рода катаклизмов, содействие банков в увеличении доли расчетов в национальных валютах государств-членов ШОС и использовании альтернативных межбанковских коммуникационных систем для повышения безопасности и гибкости проведения расчетов, а также совместное финансирование проектов в сфере здравоохранения, сотрудничество в сфере цифровой экономики и электронной торговли.

Уточняется, что новым направлением стал фокус на формировании общих подходов к финансированию и развитию "зеленых" финансов и "зеленых" технологий, а также на поддержку гендерного равенства и женского предпринимательства.

"Стратегия ВЭБ.РФ содержит целевые объемы поддержки экономики и средства их достижения… в ближайшие три года группа ВЭБ предоставит финансирование проектам на сумму 6,5 триллиона рублей (около 90 миллиардов долларов) при общем объеме поддержанных проектов в 18 триллионов рублей (более 240 миллиардов долларов)", — также отмечается в сообщении.

Добавляется, что 26% этих средств будет направлено на поддержку проектов в промышленности, 43% — на поддержку экспорта, 12% — на проекты городского развития и 17% — на проекты в сфере малого и среднего предпринимательства.