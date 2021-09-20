МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банки РФ в августе выдали на 21% больше кредитных карт, чем в августе прошлого года — 1,26 миллиона штук, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Банки дали россиянам больше возможностей уходить в минус по картам

"Россияне взяли в августе 1,26 миллиона кредитных карт, что на 21% больше, чем в августе прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков", — говорится в сообщении.

Добавляется, по сравнению с июлем выдачи кредитных карт сократились на 5%. Всего же с начала года банки предоставили 9,6 миллиона кредитных карт — на 47% больше, чем за январь-август прошлого года, когда выдачи сильно сократились из-за коронавирусных ограничений. Сейчас выдачи находятся на уровне 2019 года, в аналогичный период которого банки предоставили заемщикам 9,3 миллиона кредиток.

Среди 30 субъектов РФ, лидирующих по количеству выданных в августе кредитных карт, лишь в Москве наблюдался небольшой рост выдач по сравнению с июлем (на 1%). В Ленинградской области и ХМАО — Югре была нулевая динамика. Самое сильное сокращение выдач произошло в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Хабаровском крае (на 11% в каждом).

"В отличие от кредитов наличными сегмент кредитных карт демонстрирует неустойчивые темпы роста. Влияние на выдачи кредиток оказывают меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, а также сдержанный аппетит банков к риску. Ставки по кредитным картам в августе выросли сильнее, чем по кредитам наличными, что также стало фактором, сдерживающим их выдачи", — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.