МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банк России готовит в 2022 году общественное обсуждение итогов первых пяти лет работы режима таргетирования инфляции, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Российские банки снизили стоимость кредитов до минимума с 2019 года

"Банк России перешел на таргетирование инфляции и, наверное, в новой российской истории Центрального банка это было самое сложное событие, к которому долго готовились, более 10 лет, но которое оказало самое существенное влияние на весь финансовый рынок и на всю российскую экономику. Анализируя прошедшие пять лет, Банк России готовит общественное обсуждение в следующем году итогов первых пяти лет работы этого режима", — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, это нужно для того, чтобы не только специалисты Центрального банка и узкий круг аналитиков понимали для чего и как это все работает, но и чтобы глубоко проникнуть и осветить этот режим и посмотреть, насколько его параметры соответствуют текущей ситуации и перспективам российской экономики на ближайшие годы с учетом национальных целей, которые были утверждены указом президента до 2030 года.

"Мы безусловно вверим и убеждены, у нас есть основанные на цифрах доказательства эффективности этого режима, тем не менее отдельные параметры могут быть скорректированы и консенсус общества относительно этой эффективности должен на постоянной основе поддерживаться, дабы те дискуссии относительно целесообразности управления валютным курсом рубля, которые до сих пор ведутся, несмотря на то что мы перешли к свободному плаванию, не мешали обществу ориентироваться на те цели, которые ставит перед собой Центральный банк в области обеспечения ценовой стабильности", — сказал Швецов.

"В качестве цели было заявлено 4%, эта цель остается и на ближайший год. Мы недавно направили в правительство новый документ на ближайший год с двухлетним прогнозным дополнительным периодом по основным направлениям денежно-кредитной политики. Тем не менее весной в рамках обсуждения будет также обсуждаться и эта цель", — резюмировал первый зампред ЦБ, отметив, что стабильно низкая инфляция имеет много преимуществ, но, прежде всего, она создает уверенность для бизнеса по долгосрочным инвестициям, которые и будут способствовать реализации национальных целей.