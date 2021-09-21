МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе выдали 135 тысяч ипотечных кредитов, что на 4% меньше итогов июля, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Эксперты рассказали, почему россияне допускают просрочки по кредиткам

"По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в августе 135 тысяч ипотечных кредитов — на 4% меньше, чем в июле, а также на 22% меньше, чем в июне", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что количество выданных банками ипотечных кредитов по сравнению с августом прошлого года сократилось на 14%.

Тем не менее, за период с начала года выдачи остаются рекордными — всего заемщики взяли 1,17 миллиона таких кредитов, что на 26% больше, чем за январь-август прошлого года.

Среди 30 субъектов РФ, лидирующих по количеству выданных в августе ипотечных кредитов, только в Приморском крае и Якутии выдачи превзошли показатель августа прошлого года (на 6% и 8% соответственно). А самый сильный спад был зафиксирован в Нижегородской области (-20%), Татарстане (-21%), Московской области (-23%), Санкт-Петербурге (-24%), Воронежской области (-27%) и Москве (-27%).

"Ипотечное кредитование пошло на спад сразу после завершения с июля программы льготного кредитования по старым условиям. Новые параметры программы сделали льготную ипотеку практически недоступной для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где традиционно берут больше всего кредитов. Также на снижение выдач повлиял рост ключевой ставки (Центробанка — ред.), который привел к повышению (ипотечных — ред.) процентных ставок", — считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.