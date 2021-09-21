МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Закрепление за Банком России ответственности за экономический рост размоет ответственность регулятора за ценовую и финансовую стабильность, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк России готовит общественное обсуждение итогов своей работы

"Мы в оркестре играем скрипку, а вы нас предлагаете закрепить за весь оркестр", — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, отвечая на вопрос, поддержит ли ЦБ РФ законопроект, закрепляющий ответственность ЦБ РФ за рост экономики.

Бизнесмен Олег Дерипаска не раз призывал расширить мандат Банка России, сделав его наряду с правительством ответственным за экономический рост страны, темпы роста инвестиций в основной капитал, создание новых рабочих мест. В начале сентября бизнесмен обратился с таким предложением уже к Госдуме, выразив надежду, что это будет один из первых законопроектов в повестке парламента после выборов.

Швецов напомнил, что одним из полномочий ЦБ РФ является установление официального курса рубля. "Мы его устанавливаем по тому, какой он сложился на рынке, не вмешиваясь за пределами бюджетного правила в курсообразование. Таким образом, мы просто выполняем роль фиксатора рыночного курса, и неправильно говорить, что наши полномочия — определять курс рубля. Наши полномочия — фиксировать рыночный курс рубля для целей бухгалтерского учета", — сказал он.

Ключевая ставка — это главный инструмент, который приводит в действие трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики для целей обеспечения ценовой стабильности, напомнил Швецов. "Сказать, что Центральный банк одним параметром ключевой ставки определяет экономику — это неправильно. В этом случае правительство просто было бы не нужно. Все Центральные банки это делают, но везде разная ситуация. Все-таки определяющим значением для развития экономики являются условия, деловой климат, в котором экономика живет", — подчеркнул он. Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

Зампред ЦБ напомнил, что регулятор работает в тесном контакте с правительством в ежедневном режиме. "Самый большой ущерб для изменения закона — это размоет ответственность Центрального банка за ценовую и финансовую стабильность. Мне кажется, преимуществом проводимой политики является четкая фокусировка ответственности Центрального банка на ключевых показателях, которые формируют условия. Расширение спектра таких показателей "зашумит" роль и функционал Центрального банка, и мне кажется, это будет вредно для Российской Федерации", — заявил Швецов.

"Наш главный вклад в общую копилку экономического роста мы выполняем — мы обеспечиваем ценовую и финансовую стабильность. За нами можно записать все что угодно, — но не дав нам инструментарий, это будет декларация, которая только ухудшит ситуацию. Сегодня есть понимание ответственности правительства и Центрального банка, в совокупности мы создаем условия для предпринимательства", — заключил он.

Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, при этом основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат — обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.