МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Вложения российских банков в ценные бумаги выросли по итогам августа до рекордного уровня, впервые превысив 17 триллионов рублей, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ.

Так, в прошлом месяце кредитные организации нарастили инвестиции в ценные бумаги на 0,7% — до 17,1 триллиона рублей. Основную долю вложений составляют долговые ценные бумаги: их объем на балансах банков вырос на 0,6%.

При этом вложения в купонные облигации Банка России снижаются третий месяц подряд — по итогам августа их объем уменьшился на 4,6%, до 568 миллиардов рублей.

Банки также имели в активах на начало августа долевые ценные бумаги на 421 миллиард рублей и векселя на 28 миллиардов. При этом резервы на возможные потери по ценным бумагам составляли 442 миллиарда рублей.

"Объёмы портфелей растут по двум причинам: физический приток денег и изменение курсовой стоимости инструментов. Ресурсов у банков достаточно, резервы сокращаются, а деньги должны работать. Поскольку растут риски коррекции глобальных рынков рискового капитала, скорее всего, снизится и темп роста портфелей бумаг банков", — считает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.