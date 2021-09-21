МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россияне по итогам августа нарастили объем валюты на текущих счетах до рекордных 36 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер пояснил агентству, что такая динамика может объясняться использованием накоплений на текущих счетах в инвестиционных целях. Российские банки рекордно нарастили вложения в ценные бумаги

Клиенты банков за прошлый месяц увеличили объем валютных средств на счетах на 2,2%, что соответствует средним темпам роста за предыдущие семь месяцев.

В то же время накопления россиян на валютных вкладах в августе продолжили снижаться — на 1,2%, до минимального за одиннадцать лет уровня в 56,6 миллиарда долларов. Темпы снижения немного ускорились по сравнению со средними за семь месяцев текущего года.

В результате общий объем средств россиян в иностранной валюте увеличился на символические 0,1% — до 92,7 миллиарда долларов, однако по-прежнему не смог вернуться к допандемическому уровню.

"Тенденция связана с околонулевой доходностью вкладов в инвалюте. А текущие счета могут быть использованы для инвестиционных целей — здесь важен фактор ликвидности средств, что вклад не может обеспечить. Сейчас, по сути, завершился сезон отпусков, спрос на валюту в моменте низкий", — пояснил такую динамику Зельцер.

При этом он отметил, что пока факторов, которые могли бы указывать даже на минимальную вероятность угроз банковской ликвидности, нет.