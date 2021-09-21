МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сбербанк планирует продать 25% акций в VisionLabs из своей экосистемы структуре инвестиционной компании АФК "Система", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к руководству госбанка и к самой компании.

"Крупнейший российский банк Сбербанк продает первый актив из своей экосистемы — компанию VisionLabs — структуре АФК "Система", — пишет Рейтер.

Отмечается, что причина продажи в том, что Сбербанк планирует сосредоточиться на инвестициях в конкурирующую с VisionLabs группу Speech Technology Center. Источники сообщили, что во избежание конфликта интересов было решено, что компания, связанная с АФК "Система", выкупит долю Сбербанка.

По данным Рейтера, Сбербанку принадлежит чуть более 25% акций компании, еще около 75% контролирует фонд Sistema VC (структура компании АФК "Система") и другие акционеры компании.

VisionLabs — один из лидеров в области разработки программного обеспечения в сфере биометрии и видеоаналитики.