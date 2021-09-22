МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Забывание банковской карты в очереди в банкомат — одно из самых распространенных способов мошенничества, рассказал "Известиям" управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Напомним, что ранее в среду в ЦБ заявили о намерении ввести в практику дополнительные проверки внесения наличных в банкоматах. Представитель регулятора также отметил необходимость усилить контроль за пополнением карт через банкоматы, а также через терминалы с функцией приема наличных.

Юрист отмечает: в ситуации, когда человек забывает банковскую карту в банкомате, терминалы забирают карты через 30-60 секунд.

Преступники же рассчитывают на то, что стоящие в очереди люди захотят помочь забывшему карту и вытащат ее.

"Однако как только вы ее вытащите, объявится владелец, оклеветает вас и скажет, что на счету было больше средств. Также там обязательно будут "свидетели", которые как раз помогают мошенникам", — пояснил он.

Злоумышленники редко проворачивают какие-либо схемы в одиночку. Поэтому в случае обнаружения забытой карты в терминале специалист советует не трогать ее. Пусть лучше ее "съест" банкомат.

Еще одна схема: злоумышленник рассказывает "душераздирающую историю", которая будет взывать потенциальную жертву к "высоким материям о взаимопомощи и благородстве". Часто это истории про больных родственников, к которым они опаздывают и им нужны лекарства. Злоумышленники говорят, что времени нет, банковские карты не принимают, и нужны только наличные. Помимо этого они предлагают вернуть желающему им помочь деньги. Со слов мошенников, деньги находятся недалеко, в квартире или машине.