Крупнейший банк Крыма сообщил о масштабном сбое в работе
Крупнейший в Крыму банк РНКБ сообщил о сбое в работе сервисов, терминалов и банкоматов
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в Крыму банк РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильных приложений, причины не поясняются.
"Банк РНКБ сообщает о возможных ограничениях в работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения) в среду, 22 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Отмечается, что специалисты работают над решением проблем. Причины сбоя не поясняются.
РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 30-е место в российской банковской системе с активами в размере 345 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/banks/20210922/834769045.html
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