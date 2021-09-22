МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в Крыму банк РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильных приложений, причины не поясняются.

"Банк РНКБ сообщает о возможных ограничениях в работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения) в среду, 22 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что специалисты работают над решением проблем. Причины сбоя не поясняются.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 30-е место в российской банковской системе с активами в размере 345 миллиардов рублей.