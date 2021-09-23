МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.

По данным ЦБ РФ, российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, в результате их ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.

"Несмотря на замедление темпов роста во втором полугодии 2021 года, ипотечному рынку удастся незначительно превысить показатели 2020 года — выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей", — поделился прогнозом Сараев в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

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При этом, по его словам, драйвером роста ипотеки во втором полугодии текущего года будет вторичное жилье, цены на которое растут менее активно, чем на новостройки, а в сегменте первичной недвижимости будет лидировать семейная ипотека, круг участников которой с 1 июля был расширен на семьи с одним ребенком при сохранении действующих ранее высоких лимитов на стоимость жилья.

Ипотека традиционно считается отличником по просрочке среди других видов розничного кредитования — доля просроченной задолженности не превышает 1%, напомнил Сараев. "Однако на горизонте 2-3 лет возможно некоторое увеличение объемов просроченной задолженности, при этом в относительном выражении ее доля по-прежнему будет оставаться низкой", — заключил аналитик.