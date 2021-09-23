МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России возобновил рост в августе, увеличившись за месяц на 3,7%, до 3,21 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Экономист ждет роста выдач ипотеки в России

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,21 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 3,7% (в июле 2021 года – 3,1 миллиона рублей). Стоит отметить, что рост среднего чека по ипотеке в августе возобновился после его кратковременного снижения в июле текущего года", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что с начала года данный показатель увеличился на 14,5% (в январе 2021 года — 2,81 миллиона рублей), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 21,4% (в августе 2020 года — 2,65 миллиона рублей).

Лидерами по размеру среднего ипотечного кредита в августе стали: Москва (7,09 миллиона рублей), Московская область (5,17 миллиона рублей), Санкт-Петербург (4,49 миллиона рублей), а также Ленинградская область (3,85 миллиона рублей) и Приморский край (3,74 миллиона рублей). Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на треть

По данным бюро, самый значительный прирост показателя по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Кемеровская (+23,3%), Саратовская (+14,5%) и Волгоградская (+11,8%) области, а также Ставропольский край (+15,9%) и Башкирия (+8%). В Москве данный показатель вырос на 1,4%. В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, снизился, в том числе, в Хабаровском (-7,5%) и Приморском крае (-5,7%), Ростовской (-4,5%) и Воронежской областях (-5,9%), а также Санкт-Петербурге (-1,4%).

"Более года средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. После некоторого снижения весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к "допандемийному" уровню, но и превысил его. Росту среднего чека по ипотечному кредиту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. При этом в июле данный показатель несколько снизился на фоне сокращения выдачи из-за изменения условий по программе льготной ипотеки. Однако в августе средний чек по ипотеке возобновил свой рост", — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.