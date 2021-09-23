МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября осталась на уровне первой декады месяца — 6,15%, следует из материалов Банка России. Названы основные риски российских банков

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат в 6,17% — рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Промсвязьбанк.