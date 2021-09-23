МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта 2020 года. В марте прошлого года регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.

Банк Англии ухудшил прогноз объема ВВП страны в третьем квартале на 1% по сравнению с августовскими ожиданиями. В результате, показатель в отчетном периоде будет на 2,5% ниже уровня, который был зафиксирован до пандемии коронавируса. "Этот пересмотр в сторону понижения отчасти отражает появление ограничений предложения в производстве", — пишет регулятор.

Кроме того, он отметил, что в целом ситуация на рынке труда улучшается. Число увольнений практически не растет, количество новых вакансий увеличивается, но компании по-прежнему испытывают трудности с набором персонала.

Банк Англии также заявил, что рост потребительских цен Великобритании обусловлен высокими издержками производства и, в меньшей степени, открытием экономики страны. Регулятор ожидает дальнейшего ускорения инфляции и ее превышения уровня в 4% в четвертом квартале 2021 года, так как изменятся цены на энергоносители и товары. В третьем квартале, по оценке банка, годовая инфляция ускорилась до 3,2% против оценки августа в 3%.