МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, — теперь он содержит порядок тестирования с 1 октября 2021 года неквалифицированных инвесторов перед совершением сделок на этом рынке, говорится в сообщении регулятора.

Изменения в стандарт подготовила Ассоциация форекс-дилеров. Тестирование призвано сократить возможные потери людей, делающих первые шаги на рынке форекс.

Вопросы разделены на два блока. Три вопроса из блока "самооценка" направлены на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на них не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

Второй блок — "знание" — состоит из семи вопросов об особенностях и рисках сделок. За каждый правильный ответ начисляется от 1 до 3 баллов, в зависимости от сложности вопроса. Чтобы успешно пройти тестирование, нужно набрать не менее 13 баллов из 15 возможных.

"Тестирование проводится бесплатно. У каждого форекс-дилера его потребуется пройти один раз, если договором не предусмотрено иное. Стандарт не ограничивает инвестора в пересдаче тестов", — говорится в сообщении.

Ранее похожий порядок тестирования был установлен для клиентов брокеров. В отличие от него, тестирование клиентов форекс-дилеров не допускает исключений для проваливших тест. Они не получают права на "последнее слово" (возможность все равно заключить сделку, но на сумму не более 100 тысяч рублей, или же не больше стоимости одного лота или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тысяч рублей). Это объясняется тем, что риски на рынке форекс, особенно для неопытного инвестора, очень высоки.