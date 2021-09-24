Выдача кредитов населению выросла почти на 20% во втором полугодии
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банки стали чаще выдавать кредиты населению во втором полугодии 2021 года. Выдача кредитов выросла на 19,6% с начала второго полугодия 2021 года, сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Другой собеседник газеты, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также подтвердил рост выдачи кредитов. По его данным, количество заявок в июле и августе выросло на 33,6%.
Эксперты, опрошенные "Известиями", прогнозируют, что к концу года рост выдачи кредитов составит минимум 20%, уверен Олег Лагуткин. Причины роста закредитованности — в восстановлении экономики после кризиса, отложенном спросе, возникшем на фоне пандемии коронавируса, а также в низких ставках по займам и завышенным инфляционным ожиданиям, рассказал газете эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
https://1prime.ru/banks/20210924/834788045.html