МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банки стали чаще выдавать кредиты населению во втором полугодии 2021 года. Выдача кредитов выросла на 19,6% с начала второго полугодия 2021 года, сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

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Другой собеседник газеты, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также подтвердил рост выдачи кредитов. По его данным, количество заявок в июле и августе выросло на 33,6%.

Эксперты, опрошенные "Известиями", прогнозируют, что к концу года рост выдачи кредитов составит минимум 20%, уверен Олег Лагуткин. Причины роста закредитованности — в восстановлении экономики после кризиса, отложенном спросе, возникшем на фоне пандемии коронавируса, а также в низких ставках по займам и завышенным инфляционным ожиданиям, рассказал газете эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.