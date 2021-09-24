МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Крупные российские банки из топ-30 нашли способ оценивать предельную долговую нагрузку клиентов, у которых нет официально подтвержденных доходов. Подготовленное технологическое решение предусматривает обработку данных о доходах, поступающих на банковскую карту клиента, и не требует раскрытия информации о заемщике. Банки предложат этот способ расчета долговой нагрузки регулятору, пишет РБК со ссылкой на свои источники на финансовом рынке.

Как пишет издание, рассчитывать нужный показатель будет специальный протокол по альтернативной технологии "многосторонних конфиденциальных вычислений".

"У каждого человека может быть несколько банков. Вопрос в том, как по человеку посчитать все, что нужно для оценки ПДН, но не раскрыть список банков, где у него счета, и состояние самих счетов. Алгоритм работает так, что никто не сможет посмотреть эту информацию, но ПДН посчитать можно", —рассказал РБК один из источников.

По его словам, чтобы рассчитать нагрузку конкретного клиента, банк должен будет направить запрос по идентификатору этого человека в другие банки, которые также участвуют в таком способе оценки. Затем банк на своей стороне изучит показатели и зашифрует результат с помощью закрытых ключей.

Изданию подтвердили участие в разработке технологии Совкомбанк, "Зенит" и Тинькофф Банк.В Росбанке и Промсвязьбанке сообщили, что поддерживают идею.

Инициаторы нового решения находят в нем плюсы, в частности, независимость от платежных систем и БКИ.