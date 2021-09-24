МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. ВТБ предложил заемщикам, оформляющим ипотеку по госпрограммам, новую скидку к процентной ставке в 0,3 процентного пункта при условии использования цифровых услуг в ходе сделки (например, сервиса безопасных расчетов), говорится в сообщении кредитной организации. ВТБ начнет зачислять соцвыплаты на карту без заявлений

В результате минимальная ставка по льготным кредитам на новостройки составит 5,75%, по семейной ипотеке — 4,7%.

"По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%, скидка в 0,3 процентного пункта доступна заемщикам, оформляющим кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах. Теперь они могут дополнительно уменьшить ставку еще на 0,3 процентного пункта при использовании цифровых услуг в ходе сделки – например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%", — сказано в сообщении.

Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока – 4,3%. Средний размер ипотеки в России снова начал расти

"Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен, в первую очередь, на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов", — прокомментировал вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

По его словам, для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. "Поэтому, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов", — добавил он.