МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 24 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Финчер" в связи с решением о добровольной ликвидации организации, сообщается на сайте регулятора. В России зафиксировано снижение числа офисов МФО в крупных городах

"Банк России приказом от 24.09.2021 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финчер"… Основанием для аннулирования лицензии у НКО "Финчер" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. При этом НКО не является участником системы страхования вкладов, а в организации будет назначена ликвидационная комиссия.

НКО "Финчер" предоставляла услуги финансового менеджмента и безопасной логистики денег. До 2016 года носила название "Бринкс".