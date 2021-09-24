ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО "Финчер" в связи с решением о добровольной ликвидации организации
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 24 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Финчер" в связи с решением о добровольной ликвидации организации, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России приказом от 24.09.2021 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финчер"… Основанием для аннулирования лицензии у НКО "Финчер" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.
ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. При этом НКО не является участником системы страхования вкладов, а в организации будет назначена ликвидационная комиссия.
НКО "Финчер" предоставляла услуги финансового менеджмента и безопасной логистики денег. До 2016 года носила название "Бринкс".
https://1prime.ru/banks/20210924/834790555.html