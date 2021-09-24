Первый замглавы ЦБ Сычев сообщил о масштабной хакерской атаке на финансовые организации в РФ
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Масштабной хакерской атаке в России подверглись до 15 финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев.
В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк и другие финансовые организации РФ столкнулись в августе с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил. Однако некоторые другие финансовые структуры России, по его словам, "имели какую-то потерю в своей работоспособности".
Однако Сычев опроверг слова Кузнецова, заявив, что ни один банк в России, который столкнулся с этой мощнейшей кибертакой, не потерял свою работоспособность.
Выступая в ходе видеоконференции Ассоциации российских банков в пятницу (АРБ), Сычев подтвердил, что атаки в августе и начале сентября "были серьезные", но злоумышленникам не удалось нарушить работоспособность кредитных организаций.
"Атаке подверглись не все банки, не все финансовые организации, но подверглось довольно большое количество, в зависимости от того, когда это происходило: порядка от 10 до 15 финансовых организаций", — рассказал подробности Сычев.
По его словам, атаке, как правило, подвергались финансовые организации, которые обслуживают электронную коммерцию. "Атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности, большая часть таких атак была в автоматизированном режиме отброшена теми средствами, которые есть у финансовых организаций", — добавил Сычев.
https://1prime.ru/banks/20210924/834791457.html