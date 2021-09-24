МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Масштабной хакерской атаке в России подверглись до 15 финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев. Банки хотят оценивать долговую нагрузку заемщиков без официальных доходов

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк и другие финансовые организации РФ столкнулись в августе с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил. Однако некоторые другие финансовые структуры России, по его словам, "имели какую-то потерю в своей работоспособности".

Однако Сычев опроверг слова Кузнецова, заявив, что ни один банк в России, который столкнулся с этой мощнейшей кибертакой, не потерял свою работоспособность.

Выступая в ходе видеоконференции Ассоциации российских банков в пятницу (АРБ), Сычев подтвердил, что атаки в августе и начале сентября "были серьезные", но злоумышленникам не удалось нарушить работоспособность кредитных организаций. Эксперты рассказали об уязвимости российских компаний перед хакерами

"Атаке подверглись не все банки, не все финансовые организации, но подверглось довольно большое количество, в зависимости от того, когда это происходило: порядка от 10 до 15 финансовых организаций", — рассказал подробности Сычев.

По его словам, атаке, как правило, подвергались финансовые организации, которые обслуживают электронную коммерцию. "Атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности, большая часть таких атак была в автоматизированном режиме отброшена теми средствами, которые есть у финансовых организаций", — добавил Сычев.