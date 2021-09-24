МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России намерен развивать надзор за аутсорсингом в банковской сфере для обеспечения операционной надежности сектора, заявил первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев. Банки хотят оценивать долговую нагрузку заемщиков без официальных доходов

"Отдельно я хотел бы упомянуть тему, связанную с аутсорсингом. Мы действительно здесь видим довольно большое поле для изучения. Всем прекрасно понятно, что использование облачных сервисов, использование совместных технологий, использование технологий разных финансовых организаций в рамках экосистемы — это то будущее, в которое финансовая отрасль активно направится", — заявил он, выступая в ходе видеоконференции Ассоциации российских банков в пятницу.

По его словам, перед ЦБ стоит задача, связанная с пониманием, как подойти к защите банковской тайны, как снизить риски зависимости финансовых организаций от поставщиков услуг. "В конечном итоге, как смягчить проблему так называемых цепочек поставок, когда используя сервисы, которые нам предоставляют сторонние организации, и они в свою очередь тоже находятся на поддержке каких-то организаций. Как сделать так, чтобы эта цепочка поставок не привела к нарушений действий наших финансовых организаций", — пояснил Сычев.

Он заявил, что регулятор ведет "довольно серьёзную работу" по выяснению отношения финансовых организаций к такому аутсорсингу, к использованию облачных сервисов. "У нас есть рекомендации по обеспечению информационной безопасности при использовании услуг аутсорсинга… Мы будем развивать и надзорный подход к тому, как заниматься вопросами аутсорсинга, вопросами устойчивого функционирования, то есть операционной надежности в кредитно-финансовой сфере", — заключил он.

В феврале текущего года Сычев в интервью РИА Новости заявлял, что мошенники в России могут совершать атаки на финансовые организации через аутсорсинг.