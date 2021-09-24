МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Объем средств клиентов банков в России на металлических счетах в пересчете на золото в августе вырос на 6,3 тонны — до 94,4 тонны, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"В августе продолжился приток средств на металлические счета. В пересчете на золото остатки на счетах клиентов в драгоценных металлах выросли на 6,3 тонны, или на 7,2%, до 94,4 тонны. На 1 сентября рост за год составил 29,9 тонны, или 46,3%", — отметил аналитик.

На 1 августа годовой рост был на рекордном уровне в 56%.

По подсчетам Осадчего, больше всего остатки средств на металлических счетах выросли в августе в ВТБ — на 4,5 тонны, или 19%. Сбербанк при этом оказался лидером роста за год – 14,6 тонны, или 36,3%. ВТБ по этому показателю – на втором месте (12,4 тонны, или 79%).