МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос об утечке персональных данных его клиентов и потребовал предоставить информацию об инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По факту утечки персональных данных клиентов Совкомбанка Роскомнадзор направил соответствующий запрос в банк с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве указали, что в случае подтверждения факта невыполнения Совкомбанком обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных организации грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей (согласно статье 13.11 Кодекса об административных нарушениях РФ).

"Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке", — добавили в Роскомнадзоре.

Совкомбанк в пятницу сообщил, что в мае 2020 года в кредитной организации выявили сотрудника внешнего колл-центра, который незаконно скопировал поступавшие ему для обзвона интернет-заявки от лидогенераторов. Скопированные данные планировалось продать в даркнете. В декабре 2020 года бывший сотрудник банка был осужден на 2 года условно за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

Однако, как отмечал Совкомбанк, еще во время следствия злоумышленник не оставлял попыток продать копии заявок и опубликовал сообщение об их продаже в собственном канале в Telegram. По данному эпизоду по заявлению банка было возбуждено новое уголовное дело.

По данным РБК, объявление с данными граждан, которые подавали онлайн-заявки на получение кредита в Совкомбанке, 20 сентября появилось на специализированном теневом сайте в интернете.