МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Банки в России могут в ближайшее время отказаться от бумажных договоров с клиентами, пишут "Известия" со ссылкой на источники в банковской индустрии и Госдуме.

По данным издания, банки уже начали подготовку к переходу к безбумажному документообороту и ждут, когда депутаты примут закон о цифровом архиве. Работа над документом начнется этой осенью.

Опрошенные изданием эксперты считают, что отказ от бумажного оборота документов сэкономит до 80% расходов.

По словам депутата Анатолия Аксакова, позволит банкам экономить десятки миллиардов долларов в год, сократив или сведя к нулю расходы на бумагу, аренду площадей для хранения документов, поддержание температурного режима и охрану.

Другой собеседник газеты, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов указал, что российское законодательство не требует, чтобы договор клиента с кредитной организацией был в бумажном виде. Заключать договор можно на любом носителе. Проблема, по мнению эксперта, может возникнуть из-за сложности перехода на технологию стопроцентной идентификации клиентов.