МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Многие банки начисляют клиентам кешбэк за покупки в качестве благодарности за пользование их сервисами; при этом категории товаров и услуг для бонусных выплат банк выбирает сам, чтобы не понести убытков, рассказал РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Российские банки хотят отказаться от бумажных договоров с клиентами

"Кешбэк – это не способ заработка, а скорее комплимент от банка своим клиентам в благодарность за пользование его продуктами. Банки сами выбирают, за какие траты платить кешбэк, а за какие – нет. Это баланс между пожеланиями клиентов и безубыточностью программы лояльности. Обычно в программах кешбэка учитываются именно оплаты товаров или услуг, а снятие наличных и переводы – нет", — рассказал эксперт.

Это объясняется тем, что в противном случае можно было бы бесконечно снимать деньги и класть на счет снова и снова, всегда получая кешбэк. Такие же ситуации могут возникать и при оплате счета за интернет и мобильную связь. Чтобы исключить недобросовестное использование кешбэка, банки вводят список исключений. Он небольшой и занимает наименьшую часть от наших ежедневных покупок и оплаты услуг, отметил Спиваков.

Каждый магазин, заправка или салон красоты, принимающий оплату по картам, за каждую операцию платит комиссию банку, чьей картой рассчитывался клиент. В случае же оплаты наличными они вынуждены платить комиссию за инкассацию. Поэтому магазину нет большой разницы, как клиенты оплачивают покупки, – комиссия за банковские услуги есть все равно. Этими комиссиями банк и делится с клиентами в виде кешбэка, пояснил эксперт.

"Есть банки, которые вводят ограничение на максимальную сумму кешбэка в месяц, на минимальную сумму покупки для начисления кешбэка, на минимальное количество баллов для обмена и тому подобное. Это как раз и позволяет предложить клиентам повышенный кешбэк, например, 5% или 10%, но только в одной-двух категориях покупок и услуг. Поэтому фактически клиент получает 1-2% кешбэка, если смотреть суммарно на все покупки", — заключил Спиваков.