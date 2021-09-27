МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с конца 2020 года более чем на 10%, факторов к формированию пузыря на этом рынке в ближайшем будущем нет, говорится в материалах компании недвижимости "Метр квадратный", которая входит в группу ВТБ. Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье

"С конца 2020 года на рынке отчетливо заметен тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 года объем просрочки снизился на 8 миллиардов рублей — более чем на 10%", — говорится в сообщении.

При этом высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты. В сравнении с началом 2019 года просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении, указали аналитики.

"Мы не видим факторов, которые могут привести к формированию "ипотечного пузыря" в ближайшем будущем. Тем более, что ЦБ заявил о возвращении экономики России на траекторию роста после пандемии", — заявил гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев. Средний размер ипотеки в России снова начал расти

По его словам, ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки регулятором, что может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке, хотя уже сейчас со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий для социальных категорий заемщиков, применение дисконтов в рамках совместных программ с застройщиками и бонусов к ставке при использовании цифровых сервисов.

"Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки. Тем более, что средний срок по ним в России пока составляет около 20 лет, то есть потенциал и привлекательность ипотеки в нашей стране еще далеко не исчерпаны", — заключил Дусалеев.

Специалисты компании отмечают, что портфель ипотечных кредитов в России особенно резко вырос за последние 1,5 года, в период действия госпрограммы. С начала нынешнего года его прирост составил 16%, за последний год — 29%, а за два года (с июля 2019 года) — в 1,5 раза. Наиболее активный рост наблюдался в конце 2020 и в середине 2021 года, что объясняется как сезонными факторами, так и ожиданиями заемщиков по изменению льготной программы.