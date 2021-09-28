МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Активность мошенников, использующих метод социальной инженерии, в сентябре выросла в 1,5 раза по сравнению с ситуацией начала года, сообщила пресс-служба банка ВТБ. Названа "волшебная" фраза мошенников, заставляющая нас им поверить

"В сентябре ВТБ фиксирует рост активности мошенников по методам социальной инженерии. По сравнению с началом года число обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников, выросло почти в 1,5 раза, а к сентябрю прошлого года – на 70%", — говорится в сообщении.

Тренд роста активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались, также отметили в банке.

"По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга", — заявила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Также указывается, что с начала нынешнего года ВТБ предотвратил хищений средств клиентов на сумму около 12 миллиардов рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.