ВТБ фиксирует рост активности использующих социальную инженерию мошенников в 1,5 раза с начала года
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Активность мошенников, использующих метод социальной инженерии, в сентябре выросла в 1,5 раза по сравнению с ситуацией начала года, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
"В сентябре ВТБ фиксирует рост активности мошенников по методам социальной инженерии. По сравнению с началом года число обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников, выросло почти в 1,5 раза, а к сентябрю прошлого года – на 70%", — говорится в сообщении.
Тренд роста активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались, также отметили в банке.
"По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга", — заявила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.
Также указывается, что с начала нынешнего года ВТБ предотвратил хищений средств клиентов на сумму около 12 миллиардов рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://1prime.ru/banks/20210928/834815843.html