МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России подал кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которые отказали "Азиатско-Тихоокеанскому банку" (АТБ), санируемому Центробанком, во взыскании более 13,5 миллиарда рублей убытков со своих бывших контролирующих лиц. Банк России утвердил порядок тестирования клиентов на форексе

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба ЦБ, которому сейчас принадлежит свыше 99,9% АТБ, 24 сентября поступила в суд первой инстанции – арбитражный суд Амурской области. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске.

Суд в Благовещенске в апреле отклонил иск АТБ к шести бывшим топ-менеджерам и компании "ППФИН Регион", бывшему основному владельцу банка. Новая администрация АТБ рассчитала сумму иска по формуле из закона о банкротстве, согласно которой убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив средства на докапитализацию в процессе санации под ключевую ставку на 20 лет.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей. От этой суммы и был рассчитан иск.

Суд указал в решении, что расчет убытков по формуле из закона о банкротстве подлежит применению только в случае, когда вложенные средства утрачены вследствие прекращения правоспособности банка, с которого в связи с ликвидацией указанные средства более взыскать нельзя, в данном же случае санация была успешной и ЦБ как основной собственник получил доход за 2019 и 2020 годы в 6,7 миллиарда рублей. Банк России продает АТБ за 14 миллиардов рублей

Суд также решил, что формула, появившаяся в законе о банкротстве в июне 2018 года, не является процессуальной нормой, не имеет обратной силы и не применяется к правоотношениям, имевшим место до ее принятия. Наконец, суд пришел к выводу о недоказанности вины ответчиков в ухудшении положения АТБ. С выводами первой инстанции в июле согласился Шестой арбитражный апелляционный суд.

Это третий в России судебный спор о взыскании убытков, причиненных санацией банков, рассмотренный как минимум судом первой инстанции. Два предыдущих иска – к контролирующим лицам банка "Открытие" (на 289,5 миллиарда рублей) и "Московского индустриального банка" (на 198 миллиардов) – арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил. Решение по первому уже поддержали все вышестоящие суды – апелляционный, окружной и Верховный.

АТБ — один из самых больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Работает на российском рынке с 1992 года. Согласно данным рейтинга РИА Новости, АТБ на 1 августа занимал 49-е место в российской банковской системе. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в сентябре сообщила, что Банк России продает АТБ казахстанскому Pioneer Capital Invest и получит за него 14 миллиардов рублей, а также часть прибыли кредитной организации за январь-сентябрь текущего года.