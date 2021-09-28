МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Динамика нетто-активов российского банковского сектора в августе существенно замедлилась относительно прироста в большей части предыдущих месяцев. Согласно данным Банка России, объем нетто-активов за месяц вырос в номинальном и реальном выражениях за месяц вырос на 0,9% и 0,8% соответственно. В 2021 году прирост был хуже только по итогам двух месяцев — в июне и феврале, а в реальном выражении — в январе, феврале и июне. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что до конца 2021 года месячный прирост будет сопоставим с результатом августа или несколько лучше.

В целом с начала года прирост нетто-активов российского банковского сектора в номинальном выражении составил 9,2%, а в реальном — 9,4%, что является очень хорошим результатом. В реальном выражении результат 2021 года оказался лучшим почти за десятилетие. Последний раз сопоставимая динамика была в достаточно далеком 2012 году. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, сильный результат в реальном выражении в 2021 году связан с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии, как следствие окончание этого этапа в среднесрочной перспективе замедлит темпы прироста. Индекс Мосбиржи отступает от рекордных максимумов

Брутто-активы банковского в целом в 2021 году повторяли динамику нетто-активов. Объем брутто-активов в августе вырос на 0,9%, а за январь-август — +8,4%. На 1 сентября 2021 года суммарный объем брутто-активов российского банковского сектора был немного ниже 122 триллионов рублей.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 сентября 2021 года. В рейтинге представлены данные по 369 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 28 сентября 2021 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-августе 2021 года объем брутто-активов в номинальном выражении вырос только у 184 кредитных организаций или у 49,9% банков из рейтинга. Для сравнения на 1 апреля 2021 года и на 1 сентября 2020 года 39,8% и 56,7% соответственно демонстрировали положительную динамику. Таким образом, в 2021 году доля банков с приростом активов достаточно быстро восстанавливается, однако текущий ее уровень пока не дотягивает до результатов в 2020 году. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в целом по итогам 2021 года чуть менее двух третей банков будут характеризоваться приростом активов.

Наибольший относительный прирост брутто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-августе был у Газэнергобанка. У этого банка активы с начала года выросли на 66%, что позволило существенно улучшить позиции в рейтинге и подняться на 24 позиций (66-е место). При этом значительный прирост активов у банка стал следствием роста вложений в ценные бумаги (облигации) в целом в 2021 году и роста межбанковского кредитования в августе. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал РГС Банк, объем активов у которого вырос 47% (+15 позиции, 52-е место). Третьим и четвертым по темпам прироста стали Экспобанк и Банк ДОМ.РФ, активы у которых в 2021 году выросли на 42% и 40%. Еще у пяти банков в рейтинге на 1 сентября прирост колебался в диапазоне от 21% до 28%.

Наиболее слабую относительную динамику брутто-активов среди ста крупнейших банков в январе-августе 2021 года продемонстрировала СЭБ Банк, активы которого за этот период уменьшились на 39%. Значительное снижение активов у СЭБ Банка объясняется сокращением межбанковского кредитования. Вторым по темпам снижения стал банк "Восточный", сокращение активов которого составило 25%. В текущем рейтинге СЭБ Банк занимает 97-е место (-13 позиций), а банк "Восточный" — 40-е место (-5 позиций). Третьей по темпам снижения активов из числа крупнейших кредитных организаций стала РНКО "Платежный Центр" со снижением активов на 24%, что привело к потере восьми позиций (93-о место в текущем рейтинге). Российские банки хотят отказаться от бумажных договоров с клиентами

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 сентября 2021 года располагал брутто-активами в размере 38,1 триллиона рублей, что на 5,3 триллиона больше чем на 1 сентября 2020 года. При этом доля Сбербанка в суммарных активов всех российских банков за год выросла на 0,5 процентных пунктов и в текущем рейтинге составляет 31,2%. В 2021 году активы Сбербанка выросли на 9% или на 3 триллиона рублей. Второй по размеру российский банк, Банк ВТБ, за январь-август текущего года характеризовался ростом активов на 14% или на 2,4 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев — + 3,7 триллиона рублей (+23%). Таким образом, два крупнейших российский государственных банка обеспечили 5,5 триллиона рублей прироста брутто-активов в 2021 году или 57,6% суммарного прироста. В текущем рейтинге на два крупнейших российских банка приходится 47,5% суммарных активов всех банков. Тогда как на ТОП-5 на 1 сентября 2021 года приходится 63% активов банковской системы, и они обеспечили 74% прироста в январе-августе текущего года.

Рейтинг банков по объему активов на 1 сентября 2021 года в PDF-формате >>