МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, следственные мероприятия уже прошли по ее месту жительства и на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Основатель Group-IB арестован по делу о госизмене

По его словам, расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, с нанесением ущерба более 50 миллионов рублей, дело возбуждено по части 4 статьи 159 ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

"По материалам следствия, к этой деятельности причастна вице-президент ПАО "Сбербанк", директор дивизиона "Цифровые образовательные платформы" Марина Ракова, которая с 2018 по 2020 год была замглавы Минпросвещения России", — сказал собеседник агентства.

Во вторник, 28 сентября, были проведены обыски по месту ее жительства и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, уточнил источник.

Правоохранители проверят контракты в сфере образования, заключенные при участии экс-замглавы Минпросвещения, действующего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, на сумму более 150 миллионов рублей, заявил источник в правоохранительных органах. Песков прокомментировал арест Сачкова

По словам собеседника агентства, находясь на посту заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование".

Проведены профильные экспертизы указанных контрактов, которые выявили признаки фальсификации отчетной документации по двум "научным изысканиям".

"На этом фоне проводятся экспертизы дополнительных контрактов реализованных при участии Раковой на предмет фальсификации отчетной документации общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей", — добавил он.