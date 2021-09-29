МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Дело о хищении, фигурантом которого стала экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, не имеет отношения к деятельности банка, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Источник: топ-менеджер Сбербанка Ракова фигурирует в деле о хищении

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и по месту жительства прошли следственные действия, также должна состояться проверка контрактов, заключенных при ее участии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Данный запрос не имеет отношения к деятельности Сбербанка", — ответили в банке на вопрос, имеет ли это отношение к работе Раковой в банке.