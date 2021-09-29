МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россияне в среднем платят по ипотеке 23,2 тысячи рублей в месяц, что на 12,9% больше по сравнению с прошлым годом, говорится в материалах крупнейшего российского банка. Сбербанк ждет нового рекорда по ипотечным выдачам в России

"В среднем россияне платят по ипотеке 23,2 тысячи рублей в месяц. Такие данные озвучил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками "Deep dive в ипотечный бизнес Сбера". По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%. По новому жилью она составляет 25,7 тысячи рублей, по жилью на вторичном рынке — 21 тысячу рублей", — сказано в материалах.

Средний размер ипотечного кредита в России, по данным Сбербанка, — 2,86 миллиона рублей (рост на 16,1% год к году). Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, при этом в июне 2021 года 83% заёмщиков погасили кредит досрочно, а в декабре 2020 года, именно на этот месяц приходится пик досрочных погашений, кредит раньше срока закрыли 88% заёмщиков.

"Ипотечный потенциал частично сдерживают недостаточные объёмы строительства жилья: с 2013 года строительная отрасль находилась в стагнации, сейчас началось восстановление, однако ввод жилья пока отстаёт от целевых значений. Этот фактор, в совокупности с масштабными программами господдержки, вызвал рост цен: с января 2020 года по июнь 2021-го они выросли на 27% на новостройки и на 18% на вторичном рынке. С 1 июля текущего года программа господдержки была скорректирована, что, впрочем, почти не повлияло на спрос", — отметил Васёв.

По его словам, сегодня действующий ипотечный кредит в Сбербанке имеют около 4 миллионов человек. 52,4% из них — мужчины, 47,6% — женщины. Чаще всего ипотеку оформляют клиенты старше 35 лет: их доля составляет 56,5%. Доля людей в возрасте 25–34 лет — 39,4%, до 25 лет — 4,1%.