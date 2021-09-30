МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Держатели банковских вкладов при превышении установленного минимума денежных средств могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ. Без выплат могут остаться и ветераны труда. Об этом рассказал агентству “Прайм” младший партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис.

“Минтруд разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Выплаты одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Это означает, что при их назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости», — говорит юрист.

При оценке нуждаемости семьи, по словам эксперта, будут учитываться такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках. “Величина вкладов на семью не должна превышать 10 прожиточных минимумов в регионе. Кроме того, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам. Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут», — подчеркивает Крауялис.

Банки передают в ФНС данные по всем счетам клиентов и, если после назначения и выплаты пособия ведомство установит, что у гражданина был соответствующий вклад и доход по вкладу, превышающие установленный минимум, то это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных выплат. Тогда вся сумма полученных выплат может быть взыскана с гражданина в судебном порядке, предупреждает эксперт.

Кроме того, гражданин может лишиться и субсидий на оплату коммунальных услуг. В перечень доходов, учитываемых при назначении субсидии, входит не только зарплата, получаемые алименты, различные пособия и пенсия, но и, что важно, проценты по банковским вкладам. Для государства, это тоже является вашим доходом. “Кроме того, государство учитывает не только полученные проценты потенциальным получателем субсидии, но и членов его семьи. Важно также и то, что в расчёте нуждаемости учитываются доходы до вычета налогов», — отмечает юрист.

Ветераны труда, получающие соответствующие выплаты, также “под ударом”. В большинстве регионов указанные выплаты положены исключительно малообеспеченным гражданам, чей доход не превышает установленного значения. В этом случае также учитываются доходы в виде процентов по банковским вкладам.