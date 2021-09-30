МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России завершил санацию Азиатско-Тихоокеанского банка, его акции будут переданы казахстанскому Pioneer Capital Invest до 1 ноября, говорится в сообщении регулятора. Крупнейшие банки с 1 октября должны запустить новые сервисы в СБП

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства "Азиатско-Тихоокеанский банк". Предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка мероприятия выполнены. Срок реализации плана участия окончен, в связи c чем завершает действие решение о гарантировании непрерывности деятельности банка", — сказано в сообщении.

В настоящее время АТБ соблюдает все установленные ЦБ обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны регулятора.

Право собственности на акции АТБ победитель сентябрьских торгов казахстанский Pioneer Capital Invest получит до 1 ноября 2021 года.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей.