МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Организаторами первого выпуска облигаций в российских рублях АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (Узнацбанк) выступят ПАО "Совкомбанк", АО "Газпромбанк", АО "Россельхозбанк" и АО "Азия-Инвест Банк".

Об этом стало известно из соответствующего соглашения, которое было подписано банками в рамках форума "Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ", который проходит 29-30 сентября в Ташкенте.

"Мы готовы предложить Узнацбанку наш опыт и накопленную экспертизу с области организации облигационных займов. Уверен, дебют банка из Узбекистана на российском рынке станет заметным событием и еще одним свидетельством активного развития финансовой сферы Республики и ее экономики в целом", — сказал заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного дивизиона Совкомбанка Михаил Автухов.

Совкомбанк один из лидеров в организации облигационных займов в РФ. В 2020 банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Банк входит в пятерку крупнейших организаторов облигационных займов российских эмитентов на внешнем и внутреннем рынке по данным агентств Bloomberg, Dealogic и Cbonds.